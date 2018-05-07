В Удмуртии в 2019 году планируют запустить производство переработанного льна

ИЖЕВСК , 7 мая. / ТАСС /. Производство льняного модифицированного волокна — котонина — планируется впервые запустить в Удмуртии в 2019 году на базе Можгинского льнозавода. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

В ведомстве рассказали, что котонин — это абсолютно новая для регионального АПК сельхозпродукция. Котонин представляет собой тонковолокнистый, ватообразный материал, напоминающий природный хлопок, который используется для изготовления трикотажа, ваты, нетканых материалов и так далее.

"В текущем году планируется провести модернизацию Можгинского льнозавода, а в 2019 году наладить на этих площадях производство котонизированного волокна", — сообщила она. Абрамова уточнила, что такое решение потенциальный инвестор проекта принял после поездки в составе делегации из Удмуртии в Белоруссию , где они ознакомились с работой местного крупного льноперерабатывающего предприятия, провели переговоры по проектированию льнозавода с нулевого цикла и реконструкции уже существующего.

Проекты по возрождению льняного комплекса рассматриваются и в других районах республики, например в Игринском. Абрамова отметила, что для существующих льнозаводов профильное ведомство разработает меры господдержки.

По данным минсельхозпрода Удмуртии, в настоящее время лен выращивается в восьми районах республики. В 2017 году площади сева составили 4,5 тыс. га, что составляет 10% от общероссийского объема посевов. Льняной комплекс включает 16 льносеющих хозяйств, в том числе десять льноперерабатывающих заводов. В настоящее время в Удмуртии осуществляется первичная переработка и производится длинное и короткое льноволокно, короткое волокно в ленте, крученые изделия — веревка, шпагат, льноватин. В 2012 году освоен выпуск льняной пряжи мокрого прядения из длинного волокна.