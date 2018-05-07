В Дагестане останки павшего красноармейца перезахоронят в родовом селе 

В Дагестане останки павшего красноармейца перезахоронят в родовом селеОстанки дагестанца — красноармейца, уроженца села Кунды Лакского района, Батала Гаджиева были доставлены сегодня в Махачкалу из Севастополя. Церемония передачи состоялась в Историческом парке «Россия — моя история». Об этом сообщает пресс-служба музейно-выставочного комплекса. Солдат Советской армии долгие годы считался без вести пропавшим. В 1942 году в возрасте 28 лет Гаджиев погиб во время героической обороны Севастополя. Его останки были обнаружены поисковым отрядом «Вымпел» в районе Мекензиевых гор, которые были ключевой позицией советских войск в годы войны. Личные вещи бойца теперь будут храниться в Историческом парке. В последний путь Батала Гаджиева проводили с аплодисментами. Сегодня его останки с почестями будут перезахоронены в родовом селе.