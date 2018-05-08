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В Челябинске появился «идеальный сквер» для прогулок
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В Челябинске появился «идеальный сквер» для прогулок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сквер в Ленинском районе Челябинска власти города возьмут за основу реализации других проектов по программе благоустройства городской среды в 2018 году.
Образцом стала пешеходная зона на берегу озера Смолино между улицами Новороссийской и Третьим Целинным переулком.
Проект выполнен по европейским стандартам: набережная закруглена, а выложенные тротуарной плиткой пешеходные дорожки имеют выходы на площадки у береговой линии. Ее укрепили и облагородили природным камнем. Пока пустые газоны к лету будут засеяны травой, а вдоль дорожек высажены взрослые деревья, что в Челябинске практикуется редко, и установлены фонари и скамейки. Кроме того, в сквере есть игровые конструкции для детей, уличные тренажеры, многофункциональная спортивная коробка и баскетбольная площадка с мягким покрытием.
Сквер открылся летом прошлого года. За это время пешеходная зона нашла отклик как у рядовых жителей района, так и архитекторов. Специалисты отметили, что дорожки имеют редкую для Челябинска «ручейковую» форму, практически без прямых углов, а тротуары выложены без неудобных бордюров.
«Один из минусов — ограждение вдоль заборов. Наверное, для того, чтобы люди не шли к берегу. Однако место у воды — самое ценное. В итоге люди все равно подходят к озеру, только им приходиться перелезать через забор, — отметил лидер интернет-сообщества «Челябинский урбанист» Лев Владов. — А в остальном, это насыщенное пространство для людей с ценными природными участками. Его можно развивать и наполнять. Основа заложена правильная — это хороший пример благоустройства в Челябинске».
В администрации Челябинска сообщили, что планировку и дизайн этого сквера возьмут за основу строительства других похожих объектов по Федеральной программе благоустройства городской среды. В частности, пустыря, расположенного примерно в пятистах метрах на северном берегу озера Смолино за автомобильным кольцом на пересечении улиц Новороссийской и Гагарина. Пока там только заросли.
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