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Разыскиваемую бабушку-нацистку нашли дома
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Разыскиваемую бабушку-нацистку нашли дома 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Германии объявленную в розыск 89-летнюю «наци-бабушку», неоднократно осужденную за отрицание холокоста, обнаружили в ее собственном доме. Об этом сообщает Euronews.
Как уточняет The Local, в понедельник, 7 мая, Урсулу Хавербек (Ursula Haverbeck) арестовали в городе Флото. Оттуда ее сразу увезли в тюрьму.
Ранее в тот же день сообщалось, что пенсионерка объявлена в розыск, также был выдан ордер на ее арест. Это произошло после того, как она самостоятельно не явилась в тюрьму до 23 апреля: женщину в октябре 2017 года осудили на два года колонии по восьми статьям.
Хавербек была председателем ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. Женщину несколько раз судили за отрицание холокоста. В частности, на заседании в 2015 году «наци-бабушка» заявила, что «Освенцим не был лагерем смерти, и это не доказано исторически». Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что «холокост — величайшая ложь в истории».
В апреле сообщалось о бывшем охраннике концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которому предъявили обвинения в причастности к геноциду. Отмечалось, что 94-летнего немца собираются судить как несовершеннолетнего.
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