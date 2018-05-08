Разыскиваемую бабушку-нацистку нашли дома

Германии объявленную в розыск 89-летнюю «наци-бабушку», неоднократно осужденную за отрицание холокоста, обнаружили в ее собственном доме. Об этом сообщает Euronews.

Ранее в тот же день сообщалось, что пенсионерка объявлена в розыск, также был выдан ордер на ее арест. Это произошло после того, как она самостоятельно не явилась в тюрьму до 23 апреля: женщину в октябре 2017 года осудили на два года колонии по восьми статьям.

Хавербек была председателем ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. Женщину несколько раз судили за отрицание холокоста. В частности, на заседании в 2015 году «наци-бабушка» заявила, что « Освенцим не был лагерем смерти, и это не доказано исторически». Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что «холокост — величайшая ложь в истории».

В апреле сообщалось о бывшем охраннике концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которому предъявили обвинения в причастности к геноциду. Отмечалось, что 94-летнего немца собираются судить как несовершеннолетнего.