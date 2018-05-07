Представительница Печатников отличилась на городском конкурсе «Лучший специалист по работе с семьей-2018»

Представительница района Печатники, сотрудник ГБУ ЦСПСиД «Печатники» Виктория Щеглова отличилась на городском конкурсе «Лучший специалист по работе с семьей-2018». Информация об этом появилась в официальной группе социального учреждения.

«4 мая состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьей-2018». Наш центр представляла Виктория Щеглова, специалист по социальной работе отделения ранней профилактики семейного неблагополучия. На ярмарке социальных технологий и проектов лучших представителей профессии мы рассказали о своей социальной технологии «Путевка в жизнь», которая успешно реализуется в центре с 2015 года», — говорится в сообщении.

По итогам всех этапов конкурса — тестирование в ИДПО ДСЗН, оформление портфолио, презентация специалиста и социальной технологии, домашнее задание под девизом «Сделаем мир лучше!» — представительница центра заняла второе место. (то)