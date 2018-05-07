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В Печатниках научили делать панно из подручных средств
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В Печатниках научили делать панно из подручных средств 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками урока по рукоделию — их научили создавать панно из подручных материалов. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«У всех выходные, а мы снова вместе. СТК «Почемучки» готовы творить круглый год. Мы создавали панно из макарон, пластилина и акриловых красок», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru.
Напомним, ГБУ ЦСПСиД «Печатники» находится по адресу: ул. Гурьянова, д. 55. (то)
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