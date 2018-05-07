В Печатниках научили делать панно из подручных средств

Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками урока по рукоделию — их научили создавать панно из подручных материалов. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«У всех выходные, а мы снова вместе. СТК «Почемучки» готовы творить круглый год. Мы создавали панно из макарон, пластилина и акриловых красок», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru.

Напомним, ГБУ ЦСПСиД «Печатники» находится по адресу: ул. Гурьянова, д. 55. (то)