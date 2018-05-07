Вологодские студенты спасали раненого бойца и искали гильзы в Кремлевском саду

Почувствовать себя героями Сталинградской битвы смогли сегодня вологодские студенты. Более ста человек приняли участие в традиционном мероприятии, проводимом студенческим советом ВоГУ, — «Подвигу старших верны».

Открылось мероприятие торжественным построением и шествием на стадионе возле ВоГУ. Традиционная перекличка — и в «бой». 17 команд — в каждой по 6 человек почувствовали себя героями Сталинградской битвы в окрестностях Кремлевского сада. За два часа ребятам нужно собрать взвод, чтобы отбить немецкое наступление в битве. Путь к этому непрост — пришлось и побегать, и поползать, и поискать гильзы в земле.

«Мы должны с помощью обычных ложек найти гильзы. По легенде эта территория заминирована, и мы должны спасти «своих». Если мы ничего не найдем, то проиграем», — рассказал студент ВоГУ Михаил Чегодаев.

Чтобы не проиграть, командам нужно пройти 17 станций. За верно выполненное задание ребятам начисляют 15 баллов, также они «получают» человека в свой взвод. Главное — выбрать «правильных» героев.

«Есть герои, у которых основная роль, — их нужно найти каждой команде, они несут большое количество баллов. А есть герои, которые несут отрицательное воздействие, минус баллы», — пояснил член студенческого совета ВоГУ Вадим Смирнов

Например, повар. Он просит «бойцов» достать для него некую траву у лесничего. Однако цель — не напоить команду целебным отваром, а наоборот, отравить. Ребята должны сами догадаться о намерениях «лжецелителя», прочитав об этом в его истории — в специальной карточке, которую команды получили на старте.

Всех «выживших» ждет солдатский обед — традиционная греча с тушенкой. Далее команды отправятся на праздничный концерт для ветеранов. Завершится мероприятие, приуроченное к 9 мая «Подвигу старших верны», возложением цветов и венков к Вечному огню. Его организатором на протяжении 20 лет выступает студенческий совет ВоГУ.

«Это ежегодное патриотическое мероприятие, проводимое в вузе для того, чтобы вспомнить подвиг ветеранов и еще раз порадоваться за Победу. Мы можем смело заявить, что это уже общегородское мероприятие, ведь мы привлекаем не только наши факультеты, но и другие вузы нашего города», — подчеркнул заместитель председателя студенческого совета ВоГУ Арсений Бегунов.

Студенты вологодских учебных заведений задействованы и в других мероприятиях. Сейчас ребята активно готовятся к парадному шествию, которое пройдет на площади Революции 9 мая. Проявит себя активная молодежь и в праздничном концерте «Была весна! Была Победа!» в Кировском сквере. Там же вологжан ждут квесты, фронтовой театр и тематическая фотозона.