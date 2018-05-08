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Вооруженные силы России становятся авторитетнее, заявил патриарх Кирилл
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Вооруженные силы России становятся авторитетнее, заявил патриарх Кирилл 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Наталия Федотова. Вооруженные силы России по праву приобретают все больший авторитет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник после возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
"Победу принесли наши деды и прадеды, но традиция победителей сохраняется в сознании нашего народа и в жизни Вооруженных сил России. И мы видим, что сегодня Вооруженные силы по праву приобретают все больший и больший авторитет и уважение в народе, потому что с состоянием Вооруженных сил, с готовностью военнослужащих защищать Родину увеличивается у людей и чувство гордости за армию и за страну", — сказал патриарх после торжественной церемонии, поздравляя роту почетного караула Московского гарнизона и все ВС России.
Предстоятель Русской православной церкви призвал военнослужащих сознавать «великую ответственность за народ, за страну, ее благополучие» и всегда быть готовыми «защитить Отечество от любого внешнего врага».
"Победа была принесена силой оружия и, конечно, силой духа нашего народа. А Церковь несет ответственность за состояние души человеческой, и сила духа народа во многом определяется тем, как Церковь формирует личность, как она воздействует на духовный мир человека. Поэтому для того, чтобы быть народу сильным, Церкви нужно очень усердно работать", — сказал патриарх участвовавшим в церемонии возложения венков представителям столичного духовенства.
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