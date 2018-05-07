Более 400 нижегородцев покусаны клещами с начала мая

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В основном присасывания клещей регистрируются на придомовых территориях (32%), в деревнях (30%), в лесном массиве (16%), на территориях кладбищ (13%) и садово-огородных участках (7%). Наибольшее количество присасываний зафиксировано в Автозаводском, Ленинском и Советском районах города, в области лидируют Выксунский и Богородский районы и Дзержинск.

Акарицидные обработки в Нижегородской области проведены на площади 130 га, запланированы обработки на площади порядка 4 тыс. га, что выше уровня прошлого года. По данным оперативного еженедельного мониторинга, в медицинские организации обратились более 400 человек (в том числе порядка 100 человек в майские праздники), пострадавших от укусов клещей, что ниже показателей прошлого года.

С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области работает Всероссийская горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. В настоящее время поступило уже более 100 звонков от нижегородцев.

Специалисты отвечают на вопросы по телефонам: 8 (831) 432-29-55, в выходные и праздничные дни по телефонам: 8 (910) 100-14-66.

В Нижегородской области в учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора открыты пункты по приему и проведению исследований клещей. При проведении лабораторных исследований клещей в одном насекомом обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита (присасывание в Кстовском районе), и в одном — ДНК боррелий (присасывание в Богородском районе).

Исследование клещей в Нижегородской области осуществляет:

• Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430; прием клещей: ежедневно с 9.00-16.00;

• Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3», адрес: г. Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел. 88315227320; прием клещей: в рабочие дни.

Исследовать на клещевой энцефалит можно как живых, так и нежизнеспособных клещей, желательно обеспечить целостность насекомого. Доставлять клеща необходимо во флаконе с плотной пробкой, на влажной вате или салфетке в короткие сроки.