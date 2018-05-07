Заменить себя представителем на допросе нельзя

Проводя проверку в отношении одной компании, ИФНС направила в адрес ее сотрудницы повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. Сотрудница сообщила, что в назначенную дату явиться на допрос не может в связи со служебной командировкой. Также она уведомила налоговую о том, что замещать ее будет уполномоченный представитель.

Явившегося в назначенное время представителя инспекторы не допросили.

Сотрудница, узнав об этом, обратилась в УФНС с жалобой на бездействие налоговиков. Чиновники оставили жалобу без удовлетворения. В решении они разъяснили заявительнице, что согласно нормам НК РФ и Конституции свидетель может пользоваться на допросе юридической помощью, но не заменять себя на кого-то другого, в том числе и на уполномоченного представителя по доверенности. Представители УФНС отметили также, что допрос представителя вместо свидетеля недопустим вне зависимости от того, есть у него доверенность или нет.

Позже заявительницу допросили в присутствии адвоката, в связи с чем нарушений ее прав не установлено.

В решении содержится правовая позиция ФНС РФ. Заключается она в следующем: гражданин может пользоваться юридической помощью при допросе в качестве свидетеля. Однако заменять себя на другое лицо, в том числе на уполномоченного по доверенности представителя, на допросе нельзя.

РЕШЕНИЕ ФНС РФ от 11.04.2018 № СА-3-9/2269@

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