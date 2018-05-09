День Победы в Пскове: афиша праздничных мероприятий

Псков сегодня, 9 мая, превратится в огромную праздничную площадку, на которой с утра до позднего вечера будут петь военные песни, танцевать, вспоминать подвиг солдат и благодарить ветеранов за то, что есть возможность жить в мирной стране. Праздник для псковичей и гостей города начнется в 9.00 на Октябрьской площади, где развернется выставка военной техники.

В 10.00 в Детском парке будет дан старт военно-полевым состязаниям, которые организуют воспитанники центра «Патриот». В то же время на площади Ленина начнется самое главное событие дня — парад войск Псковского гарнизона. Военнослужащие пройдут строевым шагом под сопровождение военного оркестра.

После этого, в 11.00, также на площади Ленина, начнется торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны, коллективов предприятий города, представителей власти и депутатского корпуса. Акция «Бессмертный полк» также стартует с площади Ленина и завершится в районе Зеленого театра.

В 12.00 на площадке Зеленого театра начнется праздничная театрализованная тематическая программа «Великий день! Великая Победа!»

Историко-краеведческая библиотека имени И. Васильева приглашает псковичей и гостей города на мастер-классы, викторины, конкурсы, интерактивную книжную выставку, буккроссинг, открытый микрофон в 12.00 на Октябрьский проспект, 19А.

Для детей также организована программа в Детском парке: с 12.00 до 19.00 там будут проходить детский праздник «И внуки восславят радость Победы!»

В Ботаническом саду в 13.00 стартует патриотическая молодежная акция «Мы из прошлого», организованная Студенческим Правительством города Пскова. В программе — конкурсы для детей, фотовыставка и многое другое. Здесь же, в Ботаническом саду, в 15.00 начнется интерактивно-тематическая акция «Солдатский привал».

В сквере у Дома Офицеров в 16.00 стартует тематическая программа «И помнит мир спасенный!…»

В 18.00 на улице Горького, 23 пройдет концерт образцового коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома «Вместе с дедом на парад!»

Завершит мероприятия в Детском парке в 19.00 концерт образцового коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Мирона Литвака.

В Зеленом театре в 20.00 начнется праздничная программа «Победа остается молодой!»

Празднование Дня Победы завершится традиционным фейерверком в 23.00 на площадке Зеленого театра.