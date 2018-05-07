Арабские соцсети об инаугурации Путина: «Если бы у нас был Путин, мы бы его выбрали»

Несмотря на то, что главный вопрос на повестке дня в Ливане — это результаты состоявшихся вчера парламентских выборов, видео инаугурации Путина за один час набрало более 70 тысяч просмотров. Арабы в восторге: они называют российского лидера борцом за справедливость и лидером всего мира. Ливанцам вторят египтяне и марокканцы. Только на катарской «Аль-Джазире» снова недовольны.

Mayadeen, Ливан

Хатем Аш-Шарида: Благодарю президента России за то, что он на стороне арабских стран и борется вместе с ними с терроризмом

Ameer Alwaely: Россия по-прежнему прекрасна во всем, в том числе относительно глобальной мировой позиции

Камиль Абдалла: Наконец-то… мои лучшие пожелания человеку, который не знал поражения. Россия на протяжении всей истории не знала поражения

Абу Али Юсеф Аль-Аали: Аллах животворящий, царь Владимир Путин . Храни Вас Аллах, и Аллах будет свами защищать людей, которые выступают за справедливость и равенство… против американского господства

Laila Pierr Moussa: Путин, сердца сирийцев с тобой… желаем тебе всего хорошего и постоянных побед

Tarek George: Поздравляю Россию и мир с тем, что у него есть царь мира и настоящий воин в борьбе с терроризмом

Marwa Slman: Поздравляем царя, иншаллах, Россия — настоящий союзник Сирии и она вернулась на мировую арену в качестве сверхдержавы

Камаль Анвар Аль-Фаваз: Мы надеемся, что ваше присутствие во главе сверхдержавы будет способствовать укреплению законности и справедливости во всем мире, мы надеемся, что вы сыграете решающую роль в деле спасения людей, избавления от несправедливых войн и агрессии, которые ведутся Саудовской Аравией ОАЭ и другими их союзниками, которые потеряли всякую человечность и совесть.

Али Даир Аз-Заиди: Ты не президент России, ты лидер всего мира, потому что ты самый великий

Suad H Ghoniem: Он заслужил это. Он вернул России ее региональный и международный авторитет. Он сделал так, чтобы россияне процветали, а экономическое положение было на уровне сильнейших государств. Он лидер и президент из царской эпохи.

Mohamed Al Askari: Человек сделал невозможное после падения Советского Союза, страна осталась великой и могущественной среди сильных и могущественных

Mohamed Solima: Честно говоря, он сильный лидер, даже несмотря на свои ошибки. Он действует в интересах своей страны и общества.

Laanaya Touzani: Сильный президент. Те, кто желают ему зла, должны съездить в Россию и увидеть, как он служит стране и российскому народу и сохраняет баланс во всем мире

Фарид Аль-Вазати: Несмотря на то, что он хитрый лис, он отличный человек. Он не стоит на коленях ни перед кем из сильных.

Scientist Ahmed Abd Elnaby: Президент Путин — убийца детей, женщин и мужчин в Сирии, Афганистане и по всему миру он поддерживает убийц и тиранов

Mohamed Amin: Сохранение Путина у власти — это доказательство лжи тех, кто считает, что с коммунизмом было покончено после отделения ряда государств от Советского Союза. Продолжение его правления, безусловно, окажет негативное влияние на Ближний Восток, увеличивая шансы на гегемонию в некоторых странах

Наиль Аль-Хатами: Если бы мы были на их месте, мы арабы, избрали бы его. Я лично выбрал бы его. Потому что сейчас мусульмане заняты борьбой между собой. Наши еврейские правители убивают арабов-мусульман, которые заняты лишь разделом и освобождением Сирии от сирийцев, Йемена от йеменцев и Ирака от иракцев.

Nashat Abd El Malak: Поздравляем президента Путина, следующего праведным христианским принципам, хранит вас Господь во всех делах твоих в установлении мира и препятствовании войнам.

Mohamed Taj: Русские должны понять одну единственную истину: вулкан, который бушует в груди сирийцев на протяжении 50 лет и который взорвался в 2011 году против семьи Асада не потушить всем снегом из России.