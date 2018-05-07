Голос надежды: Юрий Левитан

Юрий Левитан — обладатель редкого выразительного голоса, который коллеги и радиослушатели называли «голосом эпохи» и «голосом Победы». Именно он потряс страну сообщением о наступлении немецких войск 22 июня 1941 года, и он же зачитал на весь Советский Союз объявление о капитуляции фашистов.

Начало пути

Юрий Левитан родился во Владимире в 1914 году. С детства он обладал сильным голосом и мечтал стать знаменитым артистом. В 17 лет Левитан направился в Москву , задавшись целью поступить в кинотехникум. Однако туда его не приняли из-за специфического «окающего» говора, характерного для жителей его родного края.

И вдруг он увидел объявление о наборе дикторов на радио и решил попробовать свои силы. По воле случая одним из членов комиссии оказался кумир Юрия — актер МХАТа Василий Качалов . И здесь говор Левитана чуть было не лишил его возможности остаться в столице, но сильный голос с приятным тембром не мог остаться незамеченным, и молодой человек был зачислен в группу стажеров Радиокомитета. Днем Юрий Левитан работал, а ночью усердно занимался, пытаясь избавиться от «оканья».

Голос Кремля

В ночь на 26 января 1934 года Левитану принесли прочитать текст из газеты «Правда» , чтобы записать материал для стенографисток — именно таким образом в то время информацию из печатных изданий передавали в отдаленные уголки СССР. Юрий Борисович начал работу. В это время Иосиф Сталин находился у себя в кабинете. Он включил радио и услышал голос Левитана, который читал газетную статью легко и без ошибок. Тогда Сталин решил, что его доклад на съезде партии завтра прочтет именно этот диктор. Все прошло успешно, и Юрий Левитан стал официальным голосом Кремля.

В Радиокомитете запаниковали, ведь Сталин не знал, что новый голос Советского Союза принадлежит стажеру. Но об этом вождю было решено не сообщать.

Фото: levitan.su Любовь

В 1938 году Юрий Левитан познакомился со студенткой по имени Раиса. Они поженились уже через месяц. Вскоре у супругов родилась дочь Наташа, а через месяц началась война.

«Говорит Москва…»

Утром 22 июня Левитана срочно вызвали на работу, не сообщив причины. Телефон на радио просто разрывался от звонков: из разных уголков советского пространства поступали сообщения о бомбежках. Затем Левитан прочел в эфире сообщение из Кремля:

«Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в четыре часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза…». Эти слова диктор в тот день зачитывал 9 раз — каждый час.

Фото: zen.yandex.ru Юрий Борисович читал фронтовые сводки вплоть до капитуляции Германии . Причем сообщения о поражениях советской армии читали и другие дикторы, но о победах страну оповещал только Левитан. В те годы он переехал из дома в гостиницу «Москва», потому что работал диктор круглосуточно. Гитлеровцы открыли на Левитана охоту — за его голову обещали 250 тысяч марок. Диктору предоставили охрану, а по столице стали распространять ложные сведения о внешности «голоса Кремля», чтобы запутать немцев.

9 мая 1945 года Юрий Борисович прочел акт о безоговорочной капитуляции врага. В этот же день его вызвали в Кремль, где выдали текст приказа Верховного Главнокомандующего о Победе над фашистской Германией, который надлежало прочесть через 35 минут. Для этого им с председателем Радиокомитета Алексеем Пузиным предстояло пересечь Красную площадь и попасть в радиостудию. Но площадь была заполнена людьми настолько, что перейти ее не представлялось никакой возможности, даже с помощью милиции и военных. Толпа ждала момента, когда Левитан прочтет по радио приказ о победе! Тогда Юрий Борисович вспомнил, что в Кремле тоже есть радиостанция. Именно отсюда «голос Победы» сделал свое главное объявление: «Говорит Москва! Фашистская Германия разгромлена…».

Всего за годы войны Левитан зачитал более двух тысяч фронтовых сводок и 120 экстренных сообщений.

Забытый голос

Спустя 11 лет брака жена Левитана Раиса ушла к другому, а Наташа осталась с отцом. Отношения бывшие супруги сохранили хорошие, и даже Новый год отмечали вместе. Карьера Юрия Борисовича на радио была завершена: считалось, что его голос ассоциируется с тревожным временем, и он стал озвучивать кинохронику и художественные фильмы.

В 1983 году Левитана пригласили на праздник по случаю освобождения Орла Белгорода , и перед выездом он плохо себя почувствовал. Он не стал отменять поездку, а 4 августа на поле Курской битвы ему стало нехорошо. Умер Юрий Левитан в тот же день в больнице села Бессоновка Белгородской области

По материалам facecollection.ru