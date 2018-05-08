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В Загребе впервые прошел «Бессмертный полк»
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В Загребе впервые прошел «Бессмертный полк» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Ридус
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Загребе в годовщину освобождения столицы Хорватии от фашистов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев.
«В шествии приняли участие около 300 человек, по улицам Загреба прошли хорватские антифашисты и российские соотечественники», — рассказал Мальцев. Участники «Бессмертного полка» прошли маршрутом от площади Жертв Фашизма до площади Республики. После этого они вместе исполнили песни военных лет.
Организаторами шествия выступили Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватия и Координационный совет соотечественников Хорватии при поддержке представительства Россотрудничества в Хорватии. Югославские войска окончательно освободили Загреб от хорватских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами, 8 мая 1945 года.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах.
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