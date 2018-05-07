В библиотеке на улице Федора Полетаева поздравили ветеранов войны

В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялась праздничная программа-благодарность для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла совместно с благотворительным фондом «Река жизни».