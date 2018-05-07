В библиотеке на улице Федора Полетаева поздравили ветеранов войны 

В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялась праздничная программа-благодарность для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла совместно с благотворительным фондом «Река жизни».
У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в России. Это День Победы, который отмечают 9 мая. Но праздника никогда бы не случилось без наших героев, которых поздравили праздничным чаепитием и скромными подарками, которым были обращены все наши песни и теплые слова. (нд)