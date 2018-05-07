Проект освобождения от НДС передачи трассы «Формулы-1» готов ко II чтению

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который освобождает от НДС при передаче АНО «Росгонки» трассы для проведения автогонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности и связанных с ней объектов.

Законопроект не признает объектом обложения НДС передачу на безвозмездной основе трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1», а также нематериальных активов и необходимых для обеспечения функционирования этой трассы и передаваемых одновременно с ней объектов инфраструктуры и движимого имущества.

Данная льгота будет действовать в случае передачи трассы, которая сейчас находится в собственности подконтрольной Краснодарскому краю организации, и связанных с ней объектов в собственность некоммерческой организации, основными уставными целями которой являются популяризация и проведение чемпионата мира FIA «Формула-1», то есть, АНО «Росгонки», учрежденной Российской автомобильной федерацией, Краснодарским краем и ВТБ

Проект также предусматривает, что суммы НДС, принятые к вычету при создании данного объекта, не подлежат восстановлению. Действующая редакция Налогового кодекса допускает исчисление НДС даже при безвозмездной передаче трассы и связанных с ней объектов и восстановление налога, ранее возмещенного налогоплательщику при строительстве этих объектов.

Предполагается, что нормы законопроекта будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

Поправка правительства

Бюджетный комитет при этом поддержал поправку правительства к законопроекту, которая освобождает от НДС оказание услуг выполнения функций агента РФ , предусмотренных законом «О содействии развития жилищного строительства», при реализации, сдаче в аренду госимущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями и составляющего госказну РФ.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин , представляя поправку, напомнил, что в соответствии с этим законом деньги от реализации тех земельных участков и прочего имущества, которое передается Фонду содействия развитию жилищного строительства (Фонду РЖС) и впоследствии им реализуется, «не зачисляются в бюджет РФ, а напрямую в виде агентского вознаграждения передаются этому фонду от имени АИЖК на выполнение их функций».

"Поскольку реализация земельных участков освобождена от НДС, а агентское вознаграждение не освобождено, все это время Фонд РЖС платил, соответственно, НДС, даже с реализации земли, которая НДС не облагается", — отметил замглавы Минфина

При этом он сказал, что «в ближайшее время планируются иные крупные сделки, в том числе и по обмену имущества, уже находящегося в собственности РФ, на имущество, не находящееся в собственности РФ, в связи с переездом органов исполнительной власти в другие помещения». «Для того чтобы обеспечить эквивалентность этого обмена, предлагается все-таки это агентское вознаграждение освободить (от НДС — ред.)», — пояснил Трунин.

На рассмотрении Думы документ планируется вынести 10 мая.