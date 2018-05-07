У памятника лётчикам 108-го Гвардейского штурмового авиаполка прошел митинг памяти

Светлому празднику Дню Победы в Великой Отечественной войне был посвящен митинг, состоявшийся 7 мая у Памятника лётчикам 108-го Гвардейского штурмового авиаполка. Выступление представителей совета ветеранов сменилось зажигательным концертом в исполнении учеников школ района Выхино-Жулебино.

Искреннее исполнение военных песен до слез тронуло и молодых участников праздника, и ветеранов, которые, не скрывая эмоций, закружились в вальсе. Завершился праздник торжественным возложением цветов в память о погибших воинах. (нд)