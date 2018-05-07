В центре соцобслуживания «Выхино» провели праздник ко Дню Победы

В актовом зале филиала «Выхино» 5 мая состоялось мероприятие, посвященное празднику Великой Победы 9 мая, организованное при поддержке управы района Выхино-Жулебино.

В зале присутствовали самые уважаемые жители района «Выхино-Жулебино» ветераны Великой Отечественной войны. Для гостей был накрыт праздничный стол, звучали песни военных лет в исполнении народного ансамбля «Поляне», ведущая проводила тематические викторины, да и сами ветераны читали стихи и вспоминали о том, как они встретили этот Великий праздник в мае 1945 года. (нд)