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В центре соцобслуживания «Выхино» провели праздник ко Дню Победы
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В центре соцобслуживания «Выхино» провели праздник ко Дню Победы 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В актовом зале филиала «Выхино» 5 мая состоялось мероприятие, посвященное празднику Великой Победы 9 мая, организованное при поддержке управы района Выхино-Жулебино.
В зале присутствовали самые уважаемые жители района «Выхино-Жулебино» ветераны Великой Отечественной войны. Для гостей был накрыт праздничный стол, звучали песни военных лет в исполнении народного ансамбля «Поляне», ведущая проводила тематические викторины, да и сами ветераны читали стихи и вспоминали о том, как они встретили этот Великий праздник в мае 1945 года. (нд)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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