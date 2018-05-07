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В регионе демонтируются незаконно установленные рекламные конструкции
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В регионе демонтируются незаконно установленные рекламные конструкции 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 7 по 11 мая во всех муниципальных образованиях региона пройдут мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. Четыре такие конструкции уже демонтированы сегодня в Ярославле.
— В результате проведенных в регионе проверок на предмет соблюдения требований по установке рекламных конструкций специалистами департамента выявлены многочисленные нарушения, — рассказал Максим Фролов. — Владельцам вынесено 53 предписания о демонтаже отдельно стоящих крупноформатных рекламных конструкций и 80 предписаний относительно объектов, размещенных на фасадах зданий.
Чаще всего фиксируются следующие нарушения:
— рекламные конструкции не соответствуют месту установки, определенному в схеме размещения на территории муниципальных образований, или аукционной документации;
— на рекламных местах не произведено заглубление фундаментов конструкций;
— отсутствует покраска конструктивных элементов;
— отсутствует табличка, содержащая информацию о собственнике рекламной конструкции, а также данные о разрешении на установку.
Единая политика в сфере наружной рекламы была сформирована в регионе после передачи в начале 2018 года данных полномочий на областной уровень.
В целях сохранения внешнего архитектурного облика и визуальной панорамы городской среды при отсутствии рекламной информации на рекламных конструкциях более трех дней необходимо закрывать информационные поля плакатами с социальной рекламой или художественно оформленной саморекламой.
За размещение незаконной наружной рекламы предусмотрена административная ответственность согласно ст. 14.37 КоАП и штраф до 500 тысяч рублей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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