В регионе демонтируются незаконно установленные рекламные конструкции

С 7 по 11 мая во всех муниципальных образованиях региона пройдут мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. Четыре такие конструкции уже демонтированы сегодня в Ярославле

— В результате проведенных в регионе проверок на предмет соблюдения требований по установке рекламных конструкций специалистами департамента выявлены многочисленные нарушения, — рассказал Максим Фролов . — Владельцам вынесено 53 предписания о демонтаже отдельно стоящих крупноформатных рекламных конструкций и 80 предписаний относительно объектов, размещенных на фасадах зданий.

Чаще всего фиксируются следующие нарушения:

— рекламные конструкции не соответствуют месту установки, определенному в схеме размещения на территории муниципальных образований, или аукционной документации;

— на рекламных местах не произведено заглубление фундаментов конструкций;

— отсутствует покраска конструктивных элементов;

— отсутствует табличка, содержащая информацию о собственнике рекламной конструкции, а также данные о разрешении на установку.

Единая политика в сфере наружной рекламы была сформирована в регионе после передачи в начале 2018 года данных полномочий на областной уровень.

В целях сохранения внешнего архитектурного облика и визуальной панорамы городской среды при отсутствии рекламной информации на рекламных конструкциях более трех дней необходимо закрывать информационные поля плакатами с социальной рекламой или художественно оформленной саморекламой.

За размещение незаконной наружной рекламы предусмотрена административная ответственность согласно ст. 14.37 КоАП и штраф до 500 тысяч рублей.