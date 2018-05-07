Беглый уральский бизнесмен остался без паспорта 

Свердловский бизнесмен и экс-депутат Сергей Капчук лишился паспорта. Документ у него конфисковали в Хорватии.
"Я нахожусь в Хорватии. Сегодня утром при въезде в Хорватию британские пограничники конфисковали у меня паспорт, без объяснения причин потребовали вылететь в Лондон. Выдали для этого мне временный документ. Я сейчас нахожусь по дороге в Загреб. Повторная проверка документов, не знаю, чем она закончится", — рассказал Капчук РЕН-ТВ. Он отметил, что едет в российское посольство в Загребе, а не в британское.
В интервью телеканалу бизнесмен также заявил, что на него открыли охоту западные спецслужбы за то, что он не согласился на предложение британских журналистов, желающих представить его очередной мишенью Кремля. Капчук утверждает, что отравление Скрипалей — спланированная провокация западных политиков, которая призвана оправдать возможные удары по Сирии.
Ранее сообщалось о том, что коммерсант мечтает вернутся на родину. В конце марта бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов попросил Генпрокурора России Юрия Чайку помочь с репатриацией российских бизнесменов, уехавших за границу, опасаясь преследования за экономические нарушения. Речь, в частности, шла о Сергее Капчуке.
Сергей Капчук находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении. По версии следствия, в 1997 году Капчук, занимавший пост зампреда губернатора при президенте РФ, продал недвижимость регионального правительства. Деньги от сделки он вместе с братом-близнецом Константином присвоил. Бывший депутат скрылся за рубежом, в 2006 году его объявил в розыск Интерпол. С 2010 года Сергей Капчук проживал в Великобритании. Тем временем, в Екатеринбурге его брат был осужден и отбыл наказание, передает "Уралинформбюро".