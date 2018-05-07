Летом Ярославль украсят более миллиона цветов 

Летом Ярославль украсят с помощью более миллиона цветов, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Сейчас высажены 34 тысячи виол (в народе их называют «анютины глазки»). Основные работы по остальным сортам начнутся 1 июня из-за того, что для мая характерны перепады погоды. В последний весенний месяц возможны даже заморозки.
Летом клумбы Ярославля украсят петунии и бархатцы, на разделительных полосах и столбах установят кашпо с цинерариями и бегониями. Возле часовни Александра Невского, на площади Волкова и у Арены-2000 появятся деревья с висящими вазами цветов.