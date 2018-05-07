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Движение транспорта на Большой Покровской временно прекращено
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Движение транспорта на Большой Покровской временно прекращено 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
На Большой Покровской в Нижнем Новгороде возобновлены работы по устранению дефектов гранитного покрытия. В связи с этим на главной городской улице временно запретили движение транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Ограничения, действующие от улицы Октябрьской до площади Минина и Пожарского, продлятся до 17.00 31 мая. Объездная зона для автомобилистов организована по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что видеонаблюдение на трассах Нижегородской области будет усилено.
Фото: Надежда Кей
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