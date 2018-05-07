Движение транспорта на Большой Покровской временно прекращено

На Большой Покровской в Нижнем Новгороде возобновлены работы по устранению дефектов гранитного покрытия. В связи с этим на главной городской улице временно запретили движение транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Ограничения, действующие от улицы Октябрьской до площади Минина и Пожарского, продлятся до 17.00 31 мая. Объездная зона для автомобилистов организована по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что видеонаблюдение на трассах Нижегородской области будет усилено.

Фото: Надежда Кей