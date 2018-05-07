Володин назвал дату внесения в Госдуму закона об уголовном наказании за санкции

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в Госдуму 14 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы работаем над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций (на территории России) и планируем этот законопроект внести 14, в понедельник", — сказал Володин.

По словам Исаева, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц будут введены штрафы.