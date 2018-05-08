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Володин: бизнес сам просил ввести ответственность за соблюдение санкций США в РФ
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Володин: бизнес сам просил ввести ответственность за соблюдение санкций США в РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Представители российского бизнеса сами просили ввести ответственность за соблюдение санкций США и других государств на территории РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в авторской колонке в журнале «Русский пионер», очередной номер которого будет опубликован 9 мая.
Ранее спикер анонсировал скорое внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций США на российской территории.
"Представители нашего бизнеса сами обращаются и просят (и те, кто попал под санкции, и те, кто еще нет), чтобы была предусмотрена норма об административной и уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России", — рассказал Володин. По его мнению, противники такого решения «либо недопонимают, либо, наоборот, сознательно действуют исходя из того, что неприятие этой нормы может разрушить государство».
Законопроект об ответных мерах на санкционную политику США  Говоря об уже рассматриваемом Госдумой законопроекте об ответных мерах на санкционную политику США, спикер подчеркнул, что Россию «предстоит защитить, в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могут возникнуть». «Да, это о тех же лекарственных препаратах. Мы формируем бронепоезд, который будет стоять на запасном пути», — образно выразил он смысл законодательной инициативы.
"Никто ничего не запрещал, и закон сам по себе не запрещает, но при этом сам разговор об этом, возможно, заставит кого-то мобилизоваться для того, чтобы пригласить в Россию те же швейцарские, японские, южнокорейские компании", — предположил председатель нижней палаты. «Они и так стучатся, но не могут из-за огромного количества препон зайти на российский рынок, чтобы мы получили новые, качественные, доступные препараты через конкуренцию», — считает он.
В этом контексте Володин призвал подойти к импортозамещению «более ответственно, исходя из этих вызовов». «А то у нас прежде всего возбудились те, кто находится рядом с фармбизнесом, с дистрибьюторами», — указал политик. «Нет темы бескомпромиссного запрета. Есть тема предоставления полномочий правительству в этой сфере», — акцентировал внимание он.
Одновременно спикер подтвердил, что, «возможно, исходя из тех обсуждений, которые сейчас идут», депутаты «вообще выйдут на более универсальные нормы закона, которые не будут касаться конкретных предприятий или конкретных препаратов».
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