«Смертельный корпус» екатеринбургского завода подорожал на сто миллионов

Екатеринбургский завод имени Калинина (ЗиК) планирует капитальную реконструкцию печально известного корпуса №15. Допсоглашение к договору подряда от 17 февраля 2017 размещено на портале госзакупок.

Согласно документу, исполнителю предстоит довольно широкий фронт работ: обследовать несущие конструкции корпуса, демонтировать их, разработать проект реконструкции и реализовать его.

На выполнение контракта подрядчику дается в общей сложности 420 дней, из которых 10 месяцев уйдет на разработку проекта и строительно-монтажный этап. Стоимость работ, предусмотренных допсоглашением, составляет 147 миллионов, а в сумме расходы по исполнению договора — это свыше 900 миллионов рублей. В роли единственного поставщика выступает ООО «СпецЦемРемонт».

Стоит напомнить, что авария на заводе произошла в ноябре 2016 года. Под тяжестью снега обрушилась крыша корпуса, убив четырех и ранив свыше 20 рабочих. Вскоре после ЧП сотрудники УФСБ задержали предполагаемого виновника трагедии — руководителя двух подрядных организаций, которые незадолго до обрушения ремонтировали кровлю цехов.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц».

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Вскоре число фигурантов увеличилось до трех человек. В ходе расследования выяснилось, что с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов завода не принимал мер для контроля технического состояния строительных конструкций корпуса. А в процессе ремонта кровли летом и осенью 2016 года подрядчиками был допущен ряд нарушений, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в августе 2017 года руководство ЗиК оценило реконструкцию пострадавшего корпуса в 693,7 миллиона рублей. В роли подрядчика тогда также фигурировало ООО «СпецЦемРемонт». Изначально предполагалось до января 2018 года пострадавшее здание будет отстроено и подключено к инженерным сетям.