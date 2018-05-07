Платформа Bezant всего за час достигла целевого показателя предпродажи

СИНГАПУР (SINGAPORE), 7 мая 2018 г. /PRNewswire/ — Bezant — децентрализованная платежная и сервисная платформа (18+), помогающая создателям контента, медийным авторитетам и участникам электронной торговли предоставлять своей целевой аудитории быстрые, безопасные и надежные платежные опции, — сегодня сообщила о достижении целевого показателя предварительной продажи собственных токенов в размере $16,8 млн всего в течение часа с момента открытия торгов в 10:00 (по сингапурскому времени) 3 мая 2018 года. К моменту завершения торгов число полученных Bezant заявок в 7,5 раз превысило количество доступных токенов и достигло отметки в $126 млн В виду столь высокого спроса со стороны участников предварительной продажи разработчики платформы 4 мая провели дополнительный бонусный раунд: токены на сумму в $4 млн были проданы менее чем за пять минут.

Создатели Bezant ставят своей задачей совершить революцию в отрасли обработки платежей и привлечения средств для создателей контента и медийных авторитетов. Для достижения этой цели была сформирована впечатляющая команда специалистов, располагающих обширными знаниями в самых различных сферах, включая международные платежи, гейминг, мобильный контент и криптовалюты. В состав команды вошли: Ким Дэсик (Daesik Kim), соучредитель Bithumb, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, а также бывшие руководители и разработчики корейского Интернет-гиганта Kakao.

На создание платформы Bezant понадобилось 10 месяцев. Делая акцент на мобильных приложениях, играх и электронной коммерции, в первую очередь, на развивающихся рынках, разработчики платформы преследовали тройную цель:

Предоставить создателям контента необходимый им функционал, содействовать креативности посредством блокчейна и повышать прибыльность цифрового контента при помощи эффективной и гибкой системы билинга

Обеспечить широкому кругу потребителей, в том числе и не имеющих банковских счетов, доступ к обширному ассортименту платного цифрового контента — устраняя существующие барьеры и препятствия

Стимулировать положительные социально-экономические изменения путем увеличения объемов производства и потребления цифрового контента за пределами четко очерченных территорий глобальных технологических гигантов

Директор по вопросам криптовалют Ким Дэсик отметил: «Мы чрезвычайно удовлетворены результатами — нам удалось достичь девятизначных цифр при практически нулевых маркетинговых затратах! Хотим поблагодарить онлайн-сообщество за их поддержку и веру в наши возможности».

"Для меня большая честь возглавить процесс продажи токенов Bezant. Это лишь первая из многочисленных вех, что ждут нас на пути к реализации нашей цели. Bezant приносит радикальные перемены в сфере создания контента и медийного влияния, а наша команда, при поддержке опытных отраслевых «тяжеловесов», обеспечивает активную и процветающую экосистему как для создателей, так и для потребителей контента".

Открывающиеся возможности поистине колоссальны. По прогнозам, к 2018 году объем потребительских расходов в магазинах мобильных приложений должен превысить $110 млрд [1], а к 2021 году продажи предприятий электронной коммерции должны возрасти на 246,2% — до $4,5 трлн [2]. По мере роста потребительских расходов на цифровой контент Bezant планирует упрощать доступ и оптимизировать экономику процессов распространения контента, дабы использовать все возможности, открывающиеся на рынке, где доминируют отраслевые гиганты.

[1] https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2018-app-predictions-app-store-revenues-will-hit-new-heights/

[2] https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales

О компании Bezant

Bezant — децентрализованная платежная и сервисная платформа, помогающая создателям контента, медийным авторитетам и участникам электронной торговли предоставлять своей целевой аудитории безопасные, быстрые и надежные платежные опции. Используя технологии блокчейна, Bezant позволяет креативщикам создавать уникальный цифровой контент, легкодоступный для мировых потребителей, и тем самым обеспечивает им альтернативные пути монетизации контента без участия традиционных банков и связанных с ними неудобств, а также избегая раздутых комиссионных платежей в доминирующих на рынке магазинах приложений. Bezant также стремиться стимулировать положительные социально-экономические изменения путем увеличения объемов производства и потребления цифрового контента за пределами четко очерченных территорий глобальных технологических гигантов.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт bezant.io, следите за новостями Bezant в Twitter и Telegram.

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