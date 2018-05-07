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Экспозицию международного фестиваля «От винта!» в Болгарии посетили более 6000 человек
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Экспозицию международного фестиваля «От винта!» в Болгарии посетили более 6000 человек 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Первый Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Болгарии открылся научным шоу, собрав на открытии представителей болгарской политической элиты и послов четырех стран, более 6000 посетителей и 100 учащихся. Успех фестиваля для технически одаренной молодежи в Республике Болгарии объясняется востребованностью проектов поддержки и развития научно-технического творчества, которое за последние три десятилетия в значительной степени утрачено. Болгарские инженеры-энтузиасты привлекли огромное внимание общественности и СМИ к своим разработкам на российско-болгарской выставке проектов.
На площадке Российского культурно-информационного центра в Софии с 27 по 29 апреля свои инженерные инновационные разработки представили 40 молодых инженеров из России и 80 — из Болгарии. Официальное открытие фестиваля началось с ярких научных экспериментов в исполнении российских студентов-физиков. Символичную ленточку открытия, замороженную жидким азотом, почетные гости разбили ударом молотка.
С разработками молодых инженеров из России и Болгарии в день открытия фестиваля ознакомились Посол Российской Федерации Анатолий Макаров и руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлев. Приветствие участникам Фестиваля от имени Президента Республики Болгарии Румена Радева зачитал советник по вопросам безопасности Илия Милушев. Также на церемонии открытия присутствовали: главы дипломатических миссий Казахстана Темиртай Избастин, Армении — Армен Саргсян, Венесуэлы — Ориэтта Капони, заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Елена Колесникова, заместитель председателя Болгарской Академии наук, член-корреспондент Костадин Ганев и представители центральных СМИ Болгарии.
«Нас очень обрадовал высокий уровень внимания и общественный резонанс, которые вызвало проведение фестиваля «От винта!» в Болгарии. Тем более, что фестиваль «От винта!» находится под патронажем президентов России и Болгарии. Мы представляли наш фестиваль впервые в этой стране, и после успешного завершения от Болгарии поступило предложение проводить совместный фестиваль ежегодно. Научно-техническое творчество объединяет молодежь обеих стран вне зависимости от политической ситуации и экономических факторов, поэтому все отзывы были исключительно позитивными», — сообщила руководитель фестиваля «От винта!» Виктория Соболева.
Особый интерес посетители экспозиции проявили к изобретениям в авиационной сфере, так как русская авиаконструкторская школа известна во всем мире, как в военном, так и в гражданском самолетостроении. В числе самых популярных экспонатов — морской беспилотник палубного базирования, разработанный участником из Подольска Вячеславом Барбасовым. Аппарат производит посадку в специальное улавливающее устройство SkyRod, с учетом климатических условий и особенностей, связанных со сложностью посадки на палубу.
По-настоящему впечатлил гостей и участников фестиваля мастер-класс по подводной робототехнике и управление подводным роботом.
Масштабная программа фестиваля состояла из трех ключевых блоков. В выставочном блоке — тематические разделы по авиации, судостроению, робототехнике и инновации для города. Научно-образовательный блок насчитывал более 50 активностей в современных форматах: двухдневный хакатон, большая зона Мейкерспейс, рассчитанная на любую возрастную аудиторию от 3 до 30 лет, лекции молодых спикеров в формате научных боев, захватывающее научное шоу с яркими физическими экспериментами физфака МГУ им. М. В. Ломоносова и прочее. Интерактивно-развлекательный блок включал в себя развлечения для всей семьи: симуляторы, квесты, соревнования, обучающие фильмы телеканала «Наука» и многое другое. По словам болгарских участников фестиваля и посетителей, такой интересный формат научно-технического фестиваля в их стране прошел впервые.
Российские и болгарские победители первого Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Республике Болгарии получили памятные подарки. Два болгарских и один украинский победители в качестве приза представят свои проекты в Москве на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018. Награды вручали руководитель Фестиваля «От винта!» Виктория Соболева, Советник-посланник Посольства России в Болгарии Михаил Барилович, советник президента Болгарии по обороне и безопасности Илия Милушев и первый болгарский космонавт Георгий Иванов.
«Думаю, что этот фестиваль возродит поддержку научно-технического творчества молодежи в Болгарии, которая была прекращена 30 лет назад», — сказал Георгий Иванов, выразив надежду, что когда-нибудь еще один болгарский космонавт полетит в космос.
Отметим, что организовать фестиваль «От винта!» в Болгарии помогал один из участников фестиваля — Недислав Веселинов, бывший студент МАИ. Именно он в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС принял от главы Минпромторга России Дениса Мантурова изготовленный студентами МАИ «винт», изображающий пересекающиеся болгарский и российский флаги, как символ расширения географии фестиваля и предложения проведения его в Республике Болгарии.
Важным событием, прошедшим на площадке фестиваля «От винта!» в Софии, стало заседание рабочей группы по образованию Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Болгарскую часть рабочей группы возглавила директор департамента науки Министерства образования и науки Республики Болгария Милена Дамянова, российскую — заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки России Елена Колесникова. Обсуждение коснулось установления прямых партнерских связей между государственными вузами и научными организациями России и Болгарии в учебной и научно-исследовательской сфере, обмена студентами и аспирантами. Также было предложено включить в программу сотрудничества в сфере культуры, науки и образования пункты о содействии развитию молодежного научного и проектного движения, о развитии и интеграции опыта молодежных движений в межгосударственном сотрудничестве, в частности, фестиваля «От винта!».
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