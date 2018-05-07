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Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 8-11 мая
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Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 8-11 мая 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, 8 мая с 9.00 до 15.30 света не будет в ряде домов на улицах 1-й, 2-й и 3-й Круговой, Парижской коммуны, Плеханова и на проспекте Стачки.
С 9.00 до 17.00 отключение запланировано на проспекте 40 лет Победы.
10 мая с 9.00 до 16.00 будет прекращено электроснабжение домов на улицах Доброхимовской, Коминтерна, 1-й и 2-й Краснодарской, 1-й Круговой, Парижской Коммуны и Ревкомовской, а также в переулке Таджикском.
С 13.00 до 15.00 свет отключат в ряде домов на улицах Жмайлова, Стабильной и Надежной, с 9.00 до 17.00 на проспекте 40 лет Победы.
10–11 мая с 9.00 до 17.00 запланировано отключение на улицах Ереванской, Майской, а также 10-й, 12-й, 30-й, 31-й и 32-й Линиях.
Причина неудобств — проведение работ на трансформаторных подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.
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