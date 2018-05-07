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Псковская область получит на «Кванториум» более 77 млн рублей
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Псковская область получит на «Кванториум» более 77 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Псковская область получит из федерального бюджета более 77 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум», сообщил ТАСС в понедельник начальник регионального управления образования Александр Седунов.
"В 2017 году Псковская область подавала [в правительство РФ] заявку на получение средств на создание «Кванториума»… В соответствии с постановлением правительства РФ, мы получаем более 77 млн рублей на создание «Кванториума». Эти деньги пойдут на приобретение оборудования и обучение педагогических работников", — пояснил собеседник агентства.
Он также уточнил, что на территории псковского «Кванторимума» будет организовано несколько направлений — робоквантум, геоквантум и квантум, связанный с дополненной реальностью, а также конструкторский цех и ряд других технических направлений. «Мы должны ежегодно обучить порядка 800 детей, которые получат соответствующий сертификат по дополнительному образованию», — сказал Седунов.
По прогнозам властей, детский технопарка откроется в Пскове уже в этом году. Он создается на базе центра науки и спорта «Без предела» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основе частно-государственного партнерства. «В целом из областного бюджета и внебюджетных источников на создание „Кванторимума“ выделено порядка 24,5 млн рублей. Таким образом общая стоимость технопарка — около 100 млн рублей», — сказал Седунов.
Детские технопарки «Кванториум» — это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — подготовить новые высококвалифицированные инженерные кадры, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В «Кванториумах» дети осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.
За два последних года в регионах России было открыто 34 детских технопарка, к 2020 году их количество планируется довести до 85. Проект псковского «Кванториума» высоко оценила в ходе недавнего визита в регион и.о. заместителя Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.
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