Псковская область получит на «Кванториум» более 77 млн рублей

"В 2017 году Псковская область подавала [в правительство РФ ] заявку на получение средств на создание «Кванториума»… В соответствии с постановлением правительства РФ, мы получаем более 77 млн рублей на создание «Кванториума». Эти деньги пойдут на приобретение оборудования и обучение педагогических работников", — пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что на территории псковского «Кванторимума» будет организовано несколько направлений — робоквантум, геоквантум и квантум, связанный с дополненной реальностью, а также конструкторский цех и ряд других технических направлений. «Мы должны ежегодно обучить порядка 800 детей, которые получат соответствующий сертификат по дополнительному образованию», — сказал Седунов.

По прогнозам властей, детский технопарка откроется в Пскове уже в этом году. Он создается на базе центра науки и спорта «Без предела» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основе частно-государственного партнерства. «В целом из областного бюджета и внебюджетных источников на создание „Кванторимума“ выделено порядка 24,5 млн рублей. Таким образом общая стоимость технопарка — около 100 млн рублей», — сказал Седунов.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — подготовить новые высококвалифицированные инженерные кадры, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В «Кванториумах» дети осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.