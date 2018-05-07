Встреча главы управы района Кузьминки с населением пройдет 16 мая 

Встреча главы управы района Кузьминки Людмила Акубекова в среду, 16 мая проведет встречу с населением. Принять в ней участие может любой житель Кузьминок.
На встрече прозвучат три доклада: «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги» и «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».
Начало в 19.00 в ГБОУ города Москвы «Школа № 825» по адресу: ул. Окская, д. 16, корп. 3. (нд)