Всего 6000 рублей: жители Самары выставили на продажу пригласительные на парад Победы

В интернете на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений опубликовали сообщения о продаже билетов на парад Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева Самаре . Цены разнятся в зависимости от запросов продавца.

Например, жительница Самары Лариса продает два пригласительных за 2000 рублей.

— Продам два пригласительных на парад 9 Мая, трибуна номер один, — гласит объявление.

Во втором сообщении, автором которого выступает некий Дмитрий, говорится о продаже трех билетов. Цена в два раза выше — 6000 рублей, то есть по 2000 за один пригласительный.

Парад Победы стартует в Самаре 9 мая, в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Пройти на площадь можно будет по пропускам. Как правило, их распространяют через советы ветеранов районов Самары, профсоюзные комитеты ведущих предприятий и организаций города, общественные организации Вооруженных сил и правоохранительные органы , организации инвалидов, молодежи и военно-патриотические клубы, национально-культурные центры, общественные советы микрорайонов.

Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).

Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт, на котором в числе прочих выступит группа «На-На». Начало в 17:00. На 22:30 назначен салют.

В прошлом году некоторые приглашенные на парад Победы тоже выставляли билеты на продажу.