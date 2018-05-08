«Ими занимается полиция»: самарцев, торгующих билетами на парад Победы, лишили пригласительных

7 жителей Самары выставили на продажу билеты на парад Победы. Об этом сообщил руководитель регионального департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.

— У троих пригласительные вчера изъяли. И остальных достанем, как бы номера ни затирали! К сожалению, из тысяч нормальных людей находятся несколько случайных, которые готовы продать всё. Ими занимается полиция, — сообщил Дмитрий Холин

По его словам, изъятые билеты могут передать тем, кто помогал установить личность продавцов. А вообще в этом году приглашение на парад мог получить каждый. Для этого нужно было выложить на странице «Волонтеров Победы» одноминутный ролик о ветеранах ВОВ или своей заботе о них.

Парад Победы стартует в Самаре 9 мая, в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Пройти на площадь можно будет по пропускам. Как правило, их распространяют через советы ветеранов районов Самары, профсоюзные комитеты ведущих предприятий и организаций города, общественные организации Вооруженных сил и правоохранительные органы , организации инвалидов, молодежи и военно-патриотические клубы, национально-культурные центры, общественные советы микрорайонов.

Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).

Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт, на котором в числе прочих выступит группа «На-На». Начало в 17:00. На 22:30 назначен салют.

В прошлом году некоторые приглашенные на парад Победы тоже выставляли билеты на продажу.