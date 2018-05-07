Услуги общественного питания торговым сбором не облагаются

Сотрудники Департамента экономической политики и развития города Москвы обследовали помещение минимаркета, расположенного на одном из московских вокзалов.

В павильоне оказывались услуги общественного питания: стояли столы и стулья, готовилась шурма, сосиски на гриле, подавались чай и кофе.

По итогам обследования проверяющие составили акт, согласно которому данный объект должен облагаться торговым сбором. Одновременно подсчитали его сумму: 243 тыс. рублей за 3 квартала, исходя из ставки 81 тыс. рублей за квартал. Акт направили в ИФНС

Предприниматель, владеющий минимаркетом, с актом не согласился.

Сначала он обжаловал его в специальной столичной Межведомственной комиссии по рассмотрению подобных вопросов. Однако ему отказали.

Тогда ему ничего не оставалось, кроме как обратиться за защитой в суд.

Суды трех инстанция признали акт незаконным, так как услуги общепита не облагаются торговым сбором.

Арбитры объяснили, что торговым сбором облагается исключительно торговая деятельность (п. 1, 2 ст. 413 НК РФ ).

Услуги общественного питания к ней не относятся. Это совершенно самостоятельная отрасль. Для нее существует даже отдельный ГОСТ 31985-2013.

В рассматриваемом минимаркете оказываются именно услуги общепита, а не торговля, поскольку:

1) согласно договору аренды павильон предоставлен под оказание услуг общепитания на территории вокзала и арендатор не вправе без письменного согласия арендодателя изменять цель использования данного имущества; 2) в павильоне размещено оборудование для приготовления посетителям продуктов питания, предназначенных для непосредственного употребления в прилегающем зале:

электрический аппарат для приготовления шаурмы; гриль роликовый для сосисок; стимер для булок; грильконтактный; микроволновые печи; чайник-термос электрический; кофейный аппарат; весы электронные; разделочные доски; поварские ножи; мармиты; линия раздачи; стол холодильный; холодильная витрина; обеденные и барные столы (6 шт.) и стулья, которые используются посетителями для употребления пищи и отдыха. Причем столами со стульями занято более половины площади зала.

Следовательно, основное назначение зала — принятие пищи посетителями. Значит, он является залом общепита, а вовсе не торговым объектом.

Довод департамента о наличии в павильоне контрольно-кассовой техники несостоятелен, так как ККТ является обязательной не только для объектов торговли, но и для предприятий общепита в силу п. 1 ст. 1.2 Закона 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.

Таким образом, акт столичного департамента является недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2018 № Ф05-3674/2018

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