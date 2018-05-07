Более 1,6 тонн плодоовощной продукции изъято в Подмосковье с мест незаконной торговли в январе-марте

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области по результатам проверок в рамках надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции изъяли более 1,6 тонн нелегально продававшегося товара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам лабораторного контроля за I квартал 2018 г. все исследованные образцы плодоовощной продукции соответствовали гигиеническим нормативам, в то же время в 2017 г. не соответствовали требованиям по содержанию нитратов 0,96% исследованных образцов, при этом импортная продукция не соответствовала требованиям в 1,7%, а импортная бахчевая продукция не соответствовала в 3,8% исследованных проб. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в I квартале 2018 г. из оборота изъято более 1,6 тонн плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в сезон массового поступления плодоовощной продукции нового урожая, как правило, продукция реализуется на открытых овощных базарах, специализированных уличных лотках. «В местах санкционированной торговли на рынках и в магазинах, за качеством продукции и условиями ее реализации, установлен постоянный контроль специалистами ветеринарной службы рынков и должностными лицами предприятий торговли, поэтому вероятность, что вы приобретете продукцию хорошего качества, достаточно высокая. Жалобы на качество плодоовощной продукции, реализуемой в официальных местах торговли, в 2017-2018 гг. в управление Роспотребнадзора по Московской области не поступали», — подчеркнули в ведомстве.

При проверках точек торговли с лотков, выявляется нарушение условий хранения и продажи продукции: отсутствуют товарно-сопроводительные документы и сведения о результатах производственного контроля. «В местах несанкционированной торговли, как правило, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены персонала, у продавцов отсутствуют медицинские книжки, не организован сбор мусора и пищевых отходов, а это привлекает к месту торговли грызунов, что может способствовать заражению плодоовощной продукции патогенной микрофлорой, вызывающей иерсиниоз, псевдотуберкулез и другое. Все эти негативные факторы приводят к дополнительному загрязнению и ухудшению качества плодоовощной продукции. Наиболее часто такие нарушения встречаются в местах несанкционированной торговли. Поэтому приобретать пищевые продукты, реализующиеся вне стационарных организаций торговли небезопасно», — подчеркнули в пресс-службе.