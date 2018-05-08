Нарушители ПДД заплатят за ремонт дорог

Госдума в ближайшее время может принять законопроект Минтранса о новом источнике финансирования дорожных фондов — штрафах за нарушения ПДД. Об этом пишет «Коммерсант».

Комитет Госдумы по бюджету 7 мая рекомендовал принять этот документ во втором чтении. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во втором чтении 10 мая, а в третьем — 15 мая. Если документ будет принят, поправки вступят в силу 1 января 2019 года.

Сейчас региональные дорожные фонды формируются за счёт акцизов на топливо и масло, транспортного налога и денег из федерального бюджета. Деньги от штрафов ГИБДД направляются в бюджеты регионов и тратятся на различные цели, в том числе строительство поликлиник и детсадов. Главы субъектов федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в дорожные фонды.

Минтранс рассчитывает, что сумма поступлений в фонды после вступления закона в силу превысит 60 миллиардов рублей. Сейчас финансовая потребность в ремонте и содержании дорожной сети в регионах покрывается всего на 15 процентов.

«Коммерсант» отмечает, что отрицательный отзыв на документ прислал парламент Карачаево-Черкесии : по мнению местных парламентариев, законопроект приведет «к уменьшению средств бюджетов субъектов на социальную сферу».