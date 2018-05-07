«Бессмертный полк» в Ярославле: как сделать транспарант самому и сколько стоит заказать

Тысячи ярославцев сейчас готовятся к участию в шествии «Бессмертный полк», которое пройдёт 9 Мая. Организаторы акции рассчитывают, что в Ярославле в этом году колонной пройдут 12 тысяч человек с плакатами своих родственников-фронтовиков.

Транспаранты с фотографиями можно заказывать во многих рекламных агентствах и типографиях. Стоит услуга около 600 рублей. Но по времени уже это делать поздновато — рекламщики могут не успеть изготовить его к празднику.

— Для шествия не обязательно изготавливать транспарант, — уточнил координатор шествия «Бессмертный полк» в Ярославле Алексей Мирошниченко . — Можно встать в строй с фотографией. Фото можно вставить в обычную фоторамку. Умельцы еще приделывают шест к фоторамке — получается транспарант.

Формирование колонны начнется в 11 часов. Место сбора традиционное — у памятника Некрасову на верхнем ярусе Волжской набережной. Шествие стартует в 11:20. Маршрут протяженностью 1,5 километра пройдёт по верхнему ярусу Волжской набережной через Народный переулок до Советской площади. Финишируют участники у Вечного огня. По предварительным подсчетам, шествие займет около полутора часов. Мы уже рассказывали, какие условия нужно соблюдать для участия в шествии «Бессмертный полк» и о нововведениях, которые придумали организаторы акции.