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«Бессмертный полк» в Ярославле: как сделать транспарант самому и сколько стоит заказать
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«Бессмертный полк» в Ярославле: как сделать транспарант самому и сколько стоит заказать 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Тысячи ярославцев сейчас готовятся к участию в шествии «Бессмертный полк», которое пройдёт 9 Мая. Организаторы акции рассчитывают, что в Ярославле в этом году колонной пройдут 12 тысяч человек с плакатами своих родственников-фронтовиков.
Транспаранты с фотографиями можно заказывать во многих рекламных агентствах и типографиях. Стоит услуга около 600 рублей. Но по времени уже это делать поздновато — рекламщики могут не успеть изготовить его к празднику.
— Для шествия не обязательно изготавливать транспарант, — уточнил координатор шествия «Бессмертный полк» в Ярославле Алексей Мирошниченко. — Можно встать в строй с фотографией. Фото можно вставить в обычную фоторамку. Умельцы еще приделывают шест к фоторамке — получается транспарант.
Формирование колонны начнется в 11 часов. Место сбора традиционное — у памятника Некрасову на верхнем ярусе Волжской набережной. Шествие стартует в 11:20. Маршрут протяженностью 1,5 километра пройдёт по верхнему ярусу Волжской набережной через Народный переулок до Советской площади. Финишируют участники у Вечного огня. По предварительным подсчетам, шествие займет около полутора часов. Мы уже рассказывали, какие условия нужно соблюдать для участия в шествии «Бессмертный полк» и о нововведениях, которые придумали организаторы акции.
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