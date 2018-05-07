В Дзержинске закрыли торговый центр «Зеркало»

ДЗЕРЖИНСКВ Дзержинске закрыли торговый центр «Зеркало»Торговый центр не работает — объявление на двери не останавливает борчан, которые пришли за продуктами. Впрочем, ситуация меняется с появлением судебных приставов, которые просят покупателей удалиться. На исполнение службе судебных приставов пришел документ — запретить эксплуатацию ТЦ «Зеркало» по иску Борского городского прокурора.

После трагедии в торговом центре в Кемерово по всей стране прокатилась волна проверок. Были выявлены нарушения, многие центры были закрыты. Проверка в торговом центре «Зеркало» проводилась дважды — прокуратурой и пожарными. Были выявлены нарушения, которые собственник помещения в срок не устранил. Результат — опечатывание помещений на неопределенный срок, пока не будут устранены нарушения. Здание закрыто и опечатано, но не навсегда. Нарушения, связанные с вентиляцией и дымоудалением, будут исправлены и торговый центр откроется вновь.

Источник: «Борское Информационное Агентство»