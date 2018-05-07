Ещё
В Дзержинске закрыли торговый центр «Зеркало»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дзержинске закрыли торговый центр «Зеркало» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
ДЗЕРЖИНСКВ Дзержинске закрыли торговый центр «Зеркало»Торговый центр не работает — объявление на двери не останавливает борчан, которые пришли за продуктами. Впрочем, ситуация меняется с появлением судебных приставов, которые просят покупателей удалиться. На исполнение службе судебных приставов пришел документ — запретить эксплуатацию ТЦ «Зеркало» по иску Борского городского прокурора.
После трагедии в торговом центре в Кемерово по всей стране прокатилась волна проверок. Были выявлены нарушения, многие центры были закрыты. Проверка в торговом центре «Зеркало» проводилась дважды — прокуратурой и пожарными. Были выявлены нарушения, которые собственник помещения в срок не устранил. Результат — опечатывание помещений на неопределенный срок, пока не будут устранены нарушения. Здание закрыто и опечатано, но не навсегда. Нарушения, связанные с вентиляцией и дымоудалением, будут исправлены и торговый центр откроется вновь.
Источник: «Борское Информационное Агентство»
Нижегородская правда: последние новости
Генеральная репетиция ЧМ-2018. Опубликована подробная транспортная схема на 6 мая Глеб Никитин и Вячеслав Соломин обсудили ситуацию в Автозаводском районе Нижнего Новгорода На мосту через Кудьму на федеральной трассе М-7 «Волга» начаты работы по гидроизоляции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать313
Путин выдвинул кандидатуру премьера1182
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»86
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение