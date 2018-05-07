Глава Автозаводского района сказал жителям, что делать с огромными суммами в квитанциях за тепло

Начало встречи с главой администрации Автозаводского района было назначено на 11:00, но жители приходили заранее. Народ стекался и с проспекта Ильича, и с улицы Краснодонцев, и с проспекта Октября. Собрались по большей части пенсионеры — остальным не удалось вырваться с работы. Однако было несколько молодых людей, которые пришли и также требовали ответа — один из них активно созывал жителей прийти на эту встречу в социальных сетях.

В толпе гуляли возмущение, нервозность и злоба. Гвалт перебранки был слышен ещё не доходя до здания администрации Автозаводского района, где все собрались. Возмущённых было немало — явно свыше сотни.

Напряжение было настолько сильным, что стоило выйти какому-то мужчине из здания администрации, так на него тут же набросились с криками и вопросами. Некоторые тут же смекнули, что это не глава Автозаводского района и стали объяснять это другим. Оказалось, что это такой же житель.

А вот затем уже вышел глава Автозаводского района Александр Нагин . После коротких смешков и высказываний в его адрес, жители затихли, чтобы послушать.

— Я вам пообещал максимально разобраться в данной ситуации и сделать максимально возможное, — сказал глава Автозаводского района Александр Нагин. — Сейчас каждый из вас с листочками может подойти в Центр-СБК Автозаводского района. Там вам снимут строчку, где написано «до начисления за отопление». Сейчас приехали из московского Минстроя , рассмотрели различные варианты — в том числе и полное снятие. Энергоснабжающая организация имеет право начислять, вопрос в другом — правильно ли они рассчитали?

Вы можете посмотреть как прошла встреча и что на ней обсуждалось в нашем видео.

Александр Нагин заявил, что сейчас проходят проверки и ведётся расследование, самим Минстроем и прокуратурой в том числе. Его речь постоянно сбивалась и причиной этому были сами собравшиеся. Он начинал говорить и стоило ему сказать что-то, чего автозаводцы не желают слышать — тут же со всех сторон поднимался крик. И накричавшись, они ждали ответа, но стоило ему вновь открыть рот — эта ситуация повторялась.

Глава Автозаводского района пытался объяснить, что он прекрасно понимает проблемы жителей, потому что вся его семья также живёт здесь. Он напомнил, что этим делом занимаются глава города Владимир Панов и глава региона Глеб Никитин . После объявления о том, что жителям следует подойти в управляющую компанию «Наш Дом» за новой квитанцией, где им уберут строчку за лишние начисления, разразилась волна негодования. Среди разъярённых криков было несколько самых неистовых. Они кричали так, что даже их «товарищи по несчастью» просили вести себя корректнее и потише.

— Почему нельзя листочки всем новые прислать?!, —негодует мужчина в толпе. — Ты понимаешь, сколько сейчас народу там будет? Сколько домов и из каждой квартиры ведь должны прийти!

К сожалению, автозаводцы «топили» сами себя. Их проблема с квитанциями — общая беда для многих жителей района. Только некоторые из собравшихся пытались рассказать Александру Нагину о проблемах всех пострадавших, а другие подходили и указывали лишь на свои частные сложности в этой ситуации. Постоянный шум, ор, гам — в этом было сложно услышать не только ответы главы администрации, но и вопросы, обращённые к нему. Некоторые из собравшихся вступали в ссоры друг с другом, просили быть потише или не указывать, что им делать.

После получаса такого непонятного собрания глава Автозаводского района сорвался с места и пошёл куда-то в сторону. Многие не поняли, что это значит, потому что из-за криков невозможно было разобрать о чём он говорил до этого. Некоторые стали подсказывать, что он пригласил собравшихся всем вместе дойти до управляющей компании «Наш Дом».

Но всё оказалось не так легко и просто. В Центре-СБК в очереди стояли другие автозаводцы, которые не были на встрече с Нагиным. И всем нужно в кабинет 105, где выдают новые квитанции.

Поначалу никто не понимал, что происходит. В узкий коридор набилось слишком много народу, стало невыносимо жарко и душно.

И минут через десять по приходе автозаводцев с Александром Нагиным люди из первой очереди стали выказывать своё возмущение. Началась настоящая борьба за место в очереди.

— Разве мы должны тут стоять в духоте целыми днями?, — кричит женщина. — Всем плохо станет, а ничего не изменится!

Одна жительница Автозаводского района выходила с новой квитанцией и чуть не упала от толкучки собравшихся— её тут же поймали. Несколько пенсионерок стали «бодаться», мол нечего лезьте вне очереди, хоть вы и с начальством пришли!

— Я вот с клюшкой стою, поэтому тяжело, вот и пытаюсь быстрее, — говорит пожилая женщина.

— Как за главой бежать, так никому в коленки не вступает!, — парирует с сарказмом мужчина, стоявший в очереди до прихода жителей с Нагиным.

Некоторые жители стали говорить главе Автозаводского района, что нужно вызвать директора этой компании. Одна женщина проявила инициативу и сама пошла его искать, но, как оказалось, на месте директора не было. Александр Нагин в это время дозванивался заместителю министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрею Черткову с просьбой об отмене заявлений на замену квитанций, да чтобы в управляющей компании поработали без обеда и побыстрее обслужили жителей.

После звонков заместителю министра и уточнений в офисе управляющей компании Александр Нагин вновь сказал, что пока ведутся проверки автозаводцам следует поменять квитанцию и оплатить её без начисляемых процентов. Через 2-3 недели он планирует собрать пострадавших в ДК «ГАЗ» и рассказать, что удалось выяснить и как автозаводцам быть дальше.

Немногие остались стоять в очереди и ждать директора компании «Наш Дом». Некоторые отправились домой и пытались проверить информацию главы Автозаводского района из дома. Так, например, поступила Людмила Маслова. Написала, что стоит в очереди среди других желающих позвонить и слушает музыку.

Дозвонившись, Людмила Маслова написала, что ей удалось узнать от оператора следующее — нужно прийти с паспортом и в порядке живой очереди получить квитанцию, в которой сделают перерасчёт и уберут огромные суммы. Более конкретную информацию можно получить, прочитав её пост.

Также Людмила Маслова не только дозвонилась и проверила информацию, услышанную от главы Автозаводского района, но и поделилась впечатлениями от самой встречи и её пользе для автозаводцев.