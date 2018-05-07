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Столица готовится встретить День Победы
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Столица готовится встретить День Победы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В День Победы традиционные народные гулянья развернутся по всему городу. Как отметят праздник в разных районах Москвы, узнала «Вечерка».
Театральная площадь, Тверской район, ЦАО  9 мая сквер перед Большим театром традиционно превратится в место встреч ветеранов. Прийти сюда и поздравить их с праздником может любой желающий. Гостей ждет музыкальная программа, включающая оперные арии и популярные военные песни в исполнении известных певцов и восходящих талантов — финалистов детского творческого конкурса «Хрустальные звездочки».
Центр всестороннего развития «Разум», Донской район, ЮАО  Местные воспитанники сразятся в меткости на турнире по стрельбе из лука, приуроченном ко Дню Победы.
Рижский вокзал, Мещанский район, ЦАО  День здесь начнется с отправления поезда Победы. Первый такой поезд отправился 9 мая 1995 года. С тех пор акция стала традицией. Сама площадь превратится в концертную площадку. А приезжающих будут встречать артисты в военной форме.
Дегунинский пруд, район Западное Дегунино, САО  Для местных жителей подготовили красочный концерт с участием лучших коллективов района.
Пруды «Радуга», район Вешняки, ВАО  В парке у прудов «Радуга» для москвичей и гостей столицы пройдет концертная программа со стихами, песнями и танцевальными номерами, которая продлится с 9 утра до 10 часов вечера. На больших экранах будут транслироваться фильмы о Великой Победе. А сразу после концерта можно будет полюбоваться салютом — одна из площадок для запуска праздничных фейерверков находится прямо в парке.
Дом культуры «Нагорный», район Нагорный, ЮАО  Гостей Дома культуры ждет программа «Майский вальс» — вечер танцев и отдыха в стиле ретро под песни военных лет.
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