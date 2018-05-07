Столица готовится встретить День Победы

В День Победы традиционные народные гулянья развернутся по всему городу. Как отметят праздник в разных районах Москвы , узнала «Вечерка».

Театральная площадь, Тверской район, ЦАО 9 мая сквер перед Большим театром традиционно превратится в место встреч ветеранов. Прийти сюда и поздравить их с праздником может любой желающий. Гостей ждет музыкальная программа, включающая оперные арии и популярные военные песни в исполнении известных певцов и восходящих талантов — финалистов детского творческого конкурса «Хрустальные звездочки».

Центр всестороннего развития «Разум», Донской район, ЮАО Местные воспитанники сразятся в меткости на турнире по стрельбе из лука, приуроченном ко Дню Победы.

Рижский вокзал, Мещанский район, ЦАО День здесь начнется с отправления поезда Победы. Первый такой поезд отправился 9 мая 1995 года. С тех пор акция стала традицией. Сама площадь превратится в концертную площадку. А приезжающих будут встречать артисты в военной форме.

Дегунинский пруд, район Западное Дегунино, САО Для местных жителей подготовили красочный концерт с участием лучших коллективов района.

Пруды «Радуга», район Вешняки, ВАО В парке у прудов «Радуга» для москвичей и гостей столицы пройдет концертная программа со стихами, песнями и танцевальными номерами, которая продлится с 9 утра до 10 часов вечера. На больших экранах будут транслироваться фильмы о Великой Победе. А сразу после концерта можно будет полюбоваться салютом — одна из площадок для запуска праздничных фейерверков находится прямо в парке.

Дом культуры «Нагорный», район Нагорный, ЮАО Гостей Дома культуры ждет программа «Майский вальс» — вечер танцев и отдыха в стиле ретро под песни военных лет.