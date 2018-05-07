Лучший фельдшер Югры работает в скорой помощи Пыть-Яха 

Светлана Иванова работает фельдшером в скорой помощи Окружной больницы Пыть-Яха. В этом году женщина одержала победу в окружном этапе конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 2018 году».
Её творческая работа на тему «Лучший фельдшер» по мнению компетентного жюри была признана лучшей из 10 работ медиков из разных городов Ханты-Мансийского округа, сообщает информационный портал ugra-news.ru.
С ранних лет Светлана хотела помогать людям, поэтому пошла работать в сферу медицины. За её плечами 23 года стажа и большое количество спасённых жизней. Женщина не пожалела о выборе профессии.
«Чем притягивает работа на скорой? Это моментальный результат от своей помощи, удовлетворение от того, что ты человеку помог, спас жизнь», — поделилась мнением о своей работе Светлана.
Это не первое мероприятие, в котором она принимает участие. Светлана Иванова является активным участником многих конкурсов среди работников медицинской сферы и нередко занимает призовые места. Так в творческом конкурсе окружного масштаба «Сестринское дело — наука и искусство» она написала лучшее эссе о работе в номинации «Сестринское дело — мое дело».
Сейчас Светлана готовится отправиться на Всероссийский этап, где ей выпала честь представлять наш регион.