Лучший фельдшер Югры работает в скорой помощи Пыть-Яха

Светлана Иванова работает фельдшером в скорой помощи Окружной больницы Пыть-Яха . В этом году женщина одержала победу в окружном этапе конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 2018 году».

Её творческая работа на тему «Лучший фельдшер» по мнению компетентного жюри была признана лучшей из 10 работ медиков из разных городов Ханты-Мансийского округа , сообщает информационный портал ugra-news.ru.

С ранних лет Светлана хотела помогать людям, поэтому пошла работать в сферу медицины. За её плечами 23 года стажа и большое количество спасённых жизней. Женщина не пожалела о выборе профессии.

«Чем притягивает работа на скорой? Это моментальный результат от своей помощи, удовлетворение от того, что ты человеку помог, спас жизнь», — поделилась мнением о своей работе Светлана.

Это не первое мероприятие, в котором она принимает участие. Светлана Иванова является активным участником многих конкурсов среди работников медицинской сферы и нередко занимает призовые места. Так в творческом конкурсе окружного масштаба «Сестринское дело — наука и искусство» она написала лучшее эссе о работе в номинации «Сестринское дело — мое дело».

Сейчас Светлана готовится отправиться на Всероссийский этап, где ей выпала честь представлять наш регион.