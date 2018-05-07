Дорожное полотно отремонтируют в Тверском районе по пяти адресам

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели ремонт по пяти адресам Тверского района 6 мая.

Новый асфальт положили в переулках: Волконский, 4-й Самотечный и Никоновский. Кроме того, специалисты управляющей организации залатали ямы на улицах Новослободская и Долгоруковская.

— Всего мы обновили покрытие более чем на 110 квадратных метрах дорог за один день. Отмечу, что больше всего сил потребовалось для укладки асфальта в Волконском переулке. Там наши специалисты отремонтировали участок 97 квадратных метров, — пояснил Акоп Мкртчян, ведущий инженер учреждения по благоустройству.

Всего сотрудники «Жилищника» для осуществления этих работ использовали 12 тонн песчаной дорожной смеси.