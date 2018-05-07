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Дорожное полотно отремонтируют в Тверском районе по пяти адресам
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Дорожное полотно отремонтируют в Тверском районе по пяти адресам 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели ремонт по пяти адресам Тверского района 6 мая.
Новый асфальт положили в переулках: Волконский, 4-й Самотечный и Никоновский. Кроме того, специалисты управляющей организации залатали ямы на улицах Новослободская и Долгоруковская.
— Всего мы обновили покрытие более чем на 110 квадратных метрах дорог за один день. Отмечу, что больше всего сил потребовалось для укладки асфальта в Волконском переулке. Там наши специалисты отремонтировали участок 97 квадратных метров, — пояснил Акоп Мкртчян, ведущий инженер учреждения по благоустройству.
Всего сотрудники «Жилищника» для осуществления этих работ использовали 12 тонн песчаной дорожной смеси.
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