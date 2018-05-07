Ремонт дворов и проездов к ним в Отрадном, Похвистневе и Нефтегорске обойдется в 19 млн рублей

Так, 18 мая определят компанию, которая выполнит работы в Похвистневе. На выделенные 6,2 млн руб. отремонтируют дворы по адресам: ул. Свирская, 4а, ул. Матросова, 1, ул. Революционная д. 105 и 169, ул. Андрея Васильева, 10 и 12, ул. Ново-Полевая, 47.

Победитель обязуется выполнить работы в срок с 1 июня по 25 августа.

21 мая станет известен подрядчик, который обновит дворы в Нефтегорске. Он должен будет в течение 60 дней с момента подписания договора заменить покрытие на проезжей части, тротуарах и подъездных дорогах по адресам: ул. Мира, 3, ул. Спортивная, 21, ул. Молодежная, 8, ул. Зеленая, 11. На это выделят 4,2 млн рублей.