Ремонт дворов и проездов к ним в Отрадном, Похвистневе и Нефтегорске обойдется в 19 млн рублей 

Так, 18 мая определят компанию, которая выполнит работы в Похвистневе. На выделенные 6,2 млн руб. отремонтируют дворы по адресам: ул. Свирская, 4а, ул. Матросова, 1, ул. Революционная д. 105 и 169, ул. Андрея Васильева, 10 и 12, ул. Ново-Полевая, 47.
Победитель обязуется выполнить работы в срок с 1 июня по 25 августа.
21 мая станет известен подрядчик, который обновит дворы в Нефтегорске. Он должен будет в течение 60 дней с момента подписания договора заменить покрытие на проезжей части, тротуарах и подъездных дорогах по адресам: ул. Мира, 3, ул. Спортивная, 21, ул. Молодежная, 8, ул. Зеленая, 11. На это выделят 4,2 млн рублей.
А 25 мая подведут итоги аукциона по поиску подрядной организации в Отрадном. Там благоустроят дворовые территории по адресам: ул. Чернышевского, 13 и 15, ул. Советская, 89 к.1 и 2, ул. Мичурина, 36, ул. Победы, 25,78 и 80, ул. Ленинградская, 41 и 43, ул. Сабирзянова, д. 9, 11 и 13, ул. Первомайская, 53, ул. Гайдара, 29, 31 и 33, ул. Пионерская, 4 и 6, ул. Советская, 100, 102, 104 и 106. На это победителю выделят 8,9 млн руб. и срок до 31 августа.