Более 100 домов в Басманном районе проверили на соблюдение правил безопасности

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели осмотр в 106 домах Басманного района на соблюдение правил безопасности. Рейды прошли с 30 апреля по 6 мая.

— Мы проверили чердаки, подвалы и расселенные здания. Нарушений обнаружено не было: все объекты опечатаны, посторонних людей и предметов на их территории нет, — заявил Максим Канушкин, заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник».