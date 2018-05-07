Более 100 домов в Басманном районе проверили на соблюдение правил безопасности 

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели осмотр в 106 домах Басманного района на соблюдение правил безопасности. Рейды прошли с 30 апреля по 6 мая.
— Мы проверили чердаки, подвалы и расселенные здания. Нарушений обнаружено не было: все объекты опечатаны, посторонних людей и предметов на их территории нет, — заявил Максим Канушкин, заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник».
Рейды провели в Аптекарском переулке, на улицах Бауманская, Новая и Старая Басманные и по другим адресам. Проверки осуществили совместно с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками полиции.