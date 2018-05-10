Кадеты исполнили патриотические песни

Столичный метрополитен поздравил пассажиров с Днем Победы праздничными мероприятиями и выставками.

На стойках «Живое общение» 9 Мая пассажирам раздавали георгиевские ленты и вручали значки и флажки с праздничной символикой.

— Одним из интересных мероприятий стало выступление оркестра кадетского класса одной из столичных школ на площадке «Музыка в метро» станции «Таганская», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов . — Ребята исполнили патриотические песни.

К празднику на станции метро «Парк Победы» открылась выставка фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», посетить которую можно до 12 мая. А в переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и станцией МЦК «Площадь Гагарина» до 13 мая развернулась фотовыставка «Метро в годы войны».

Во время проведения массовых мероприятий для оказания необходимой помощи пассажирам на особенно востребованных в этот день станциях метрополитена дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме того, 9 Мая в продажу поступили памятные проездные билеты «Единый».

Общий тираж транспортных карт с дизайном, посвященным Великой Победе, составляет 600 тысяч экземпляров. На лицевой части билета написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним».