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Волонтер из Петербурга побывала на инаугурации Путина
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Волонтер из Петербурга побывала на инаугурации Путина 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На инаугурации президента присутствовала 18-летняя Анна Шуранова из Санкт-Петербурга. Несмотря на юный возраст, первокурсница факультета международных отношений СПбГУ является доверенным лицом Владимира Путина, была она и сопредседателем его штаба во время выборной кампании.
— Для меня присутствовать на инаугурационных торжествах — очень большая честь и впечатление, которое останется со мной на всю жизнь, — говорит Анна Шуранова. — Я первый раз была на церемонии, где присутствовало столько высоких государственных лиц. И то, что мне довелось побывать в Андреевском зале, буквально рядом с Владимиром Владимировичем Путиным — это, конечно, дарит незабываемое впечатление. И огромный заряд энергии.
Анна Шуранова является еще и получателем президентского гранта: она была удостоена этой награды как призер всероссийской олимпиады по английскому языку.
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