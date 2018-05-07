Волонтер из Петербурга побывала на инаугурации Путина

На инаугурации президента присутствовала 18-летняя Анна Шуранова из Санкт-Петербурга . Несмотря на юный возраст, первокурсница факультета международных отношений СПбГУ является доверенным лицом Владимира Путина, была она и сопредседателем его штаба во время выборной кампании.

— Для меня присутствовать на инаугурационных торжествах — очень большая честь и впечатление, которое останется со мной на всю жизнь, — говорит Анна Шуранова. — Я первый раз была на церемонии, где присутствовало столько высоких государственных лиц. И то, что мне довелось побывать в Андреевском зале, буквально рядом с Владимиром Владимировичем Путиным — это, конечно, дарит незабываемое впечатление. И огромный заряд энергии.

Анна Шуранова является еще и получателем президентского гранта: она была удостоена этой награды как призер всероссийской олимпиады по английскому языку.