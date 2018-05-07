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Более 50 человек записалось на спортивные занятия в центр соцобслуживания в Замоскворечье
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Более 50 человек записалось на спортивные занятия в центр соцобслуживания в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиале «Замоскворечье» Территориального центра социального обслуживания «Таганский» на спортивные занятия записалось 60 человек. Об этом стало известно 7 мая.
— В рамках проекта «Московское долголетие» в районе организованы секции по гимнастике, зумбе и другим видам спорта. Чтобы записаться, необходимо прийти к нам в центр с паспортом, еще нужно знать страховой номер индивидуального лицевого счета. Кроме того, чтобы узнать подробности, можно позвонить по номеру горячей линии: 8 (495) 951-68-62, — сообщила заведующая отделением работы с проектом «Московское долголетие» Наталья Старикова.
Занятия гимнастикой проходят в школе №627, на улице Бахрушина, дом 24. На них приглашают людей до 70 лет. Следующий урок запланирован на 14 мая.
Сауна и спортивные залы для пенсионеров находятся по адресу: Кожевническая улица, дом 15.
Отметим, что перед посещением занятий необходимо получить медицинскую справку.
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