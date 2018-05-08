10 знаменитых плакатов Великой Отечественной войны

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». 28 июня 1942 года был издан приказ № 227, который в просторечии назвали «Ни шагу назад!». Приказ являлся одним из документов, направленных на повышение воинской дисциплины в Красной армии. Запрещал отход войск без приказа, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости — отдельные штрафные батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе армий. "Ни шагу назад!" — далеко не единственный лозунг, с помощью которого во время Великой Отечественной войны пытались поднять боевой дух и укрепить дисциплину солдат. Пропаганда велась за счет ярких, эмоциональных плакатов, на которых помещались лозунги, направленные на то, чтобы укрепить дисциплину и поднять боевой дух. Ниже мы расскажем о самых знаменитых плакатах времен Великой Отечественной войны. "Родина-Мать зовёт!"

"Родина-мать зовёт!" — знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны, созданный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года. Образ «Родины-матери» в дальнейшем стал одним из самых распространённых образов советской пропаганды. Известны многочисленные интерпретации образа и пародии на этот плакат в изобразительном искусстве, скульптуре, народном творчестве, рекламе. "Отомсти!"

Плакат был создан в 1942 году, его автор — Д. Шмаринов. Плакат поднимает тему страданий советских граждан на оккупированных территориях. На плакате во весь рост изображена женщина, держащая на руках убитую дочь. На лице женщины — страдание и горе. На заднем плане плаката зарево от пожарища. "Не болтай!"

Плакат был создан в 1941 году, авторы — Н. Ватолина и Н. Денисов. Перед самым началом Великой Отечественной войны и в её годы на территории Советского Союза, особенно в приграничных регионах, действовало множество диверсионных групп и шпионов Германии . Эти группы осуществляли различные диверсионные действия — нарушения и обрывы линий электропередач и связи, уничтожение важных военных и гражданских объектов, нарушение водоснабжения в городах и разрушения деревянных мостов, а также убийства военных и партийных работников и технических специалистов. В эти дни встала задача довести до сведения населения необходимость соблюдать осторожность и бдительность в разговорах и общении, особенно с незнакомыми. "Воин Красной Армии, спаси!"

Автор плаката — Виктор Корецкий . Плакат был создан в 1942 году. На плакате изображена мать с ребенком на руках, которого она пытается защитить от фашистского оружия. Плакат был создан для того, чтобы вызывать ненависть к фашистам, которые не щадили, ни женщин, ни детей. Это один из самых эмоционально ярких плакатов того времени. "Наше дело правое. Победа будет за нами"

Плакат нарисован художником В. А. Серовым в 1941 году. «Наше дело правое. Победа будет за нами» — это слова из обращения В. М. Молотова к советскому народу 21 июня 1941 года. Этот призыв с некоторыми вариациями, а также по частям неоднократно повторялся в печатных изданиях и устных обращениях вплоть до конца войны. "Папа, убей немца!"

Плакат был создан в 1942 году художником Нестеровой. Плакат отображал страдания народа на оккупированных территориях. В основу лозунга на плакате была положена фраза из стихотворения Константина Симонова «Убей его!». На плакате изображен ребенок, а на заднем фоне — убитая мать и пламя огня. "Все для фронта, все для победы!"

По всей стране были развешены плакаты, которые говорили, что для фронта мы должны отдать все, что у нас есть. Они призывали работать на полную мощь промышленные заводы, которые делали самые мощные танки, самолеты, боеприпасы. Лозунг на плакате выражал сущность программных действий, разработанных Советским правительством для превращения страны в единый боевой лагерь, подчинённый единственной цели — победе в Великой Отечественной войне. "Ты чем помог фронту?"

Советский плакат «Ты чем помог фронту?» с изображением солдата-красноармейца был создан в 1941 году художником Моор. Это очень эмоциональный плакат, на котором красноармеец показывает пальцем на смотрящего и спрашивает, чем ты помог фронту. Плакат был направлен на то, чтобы мобилизировать силы фронта и тыла для борьбы с фашистами. "На поддержку Красной армии — могучее народное ополчение"

Известно, что народное ополчение и партизанские отряды сыграли очень важную роль в борьбе с захватчиками. Этот плакат также призывал к тому, чтобы вступать в ряды народного ополчения для борьбы с фашистами. "Бей фашистского гада"

Плакат появился в 1941 году и призывал к тому, чтобы сражаться с захватчиками.