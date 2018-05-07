Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии из регионального бюджета 

Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат в этом году субсидии за вылов и реализацию водных биоресурсов региона, сообщает пресс-служба региона со ссылкой на комитет по природопользованию и охране окружающей среды администрации Псковской области. На поддержку предприятий из регионального бюджета выделено 4,4 млн рублей по программе «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы». Всего было подано семь заявок, но только документы шести организаций соответствовали критериям программы: ООО «Алла», ООО «Приозерное», ООО «Причал-АС», ООО «Экватор» и ООО «Ратоборец», уточняют чиновники. Размер субсидии каждого предприятия зависит от реализованного в прошлом году улова и составляет от 11 до 540 тыс. рублей. Денежные средства организации используют на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».