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Во Франции почтили память советских воинов
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Во Франции почтили память советских воинов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН (Франция), 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Дипломаты из России, Сербии и ряда стран СНГ в понедельник, в канун Дня Победы почтили память советских военных, не вернувшихся домой из Франции — на Мемориальном кладбище советских воинов в городе Нуайе-Сен-Мартен прошла торжественная церемония.
Под жарким майским солнцем у открытого в 2002 году памятника «Цветы России» собралось несколько сотен человек: французы, россияне, граждане стран СНГ, военные и гражданские, взрослые и дети. Участие в церемонии приняли дипломаты из РФ, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Помимо стран постсоветского пространства в церемонии также принимали участие представители посольства Сербии. Вместе с дипломатами и военными венки к подножию памятника возложили представители местных властей и сенаторы, представители группы дружбы «Россия-Франция».
"Для нас эта Победа является, как у нас говорят, праздником со слезами на глазах. В Советском Союзе в годы той страшной войны погибло порядка 27 миллионов человек. И тогда это был единый советский народ, который смог победить в той войне", — сказал посол России во Франции Алексей Мешков, открывая приём, посвящённый празднику.
Он добавил, что «для всех нас лежащие в этой земле люди — наши защитники, не важно, какой национальности — те, кто защищал наши народы».
Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки более чем 4,6 тысячи погибших советских граждан.
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