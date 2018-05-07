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Республиканский праздник Гербер пройдет в Увинском районе
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Республиканский праздник Гербер пройдет в Увинском районе 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ува. Удмуртия. Удмуртский национальный праздник Гербер пройдет в деревне Пекшур Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.
Празднование состоится 16 июня. В прошлом году Гербер прошел в Можгинском районе под тематикой коня, в этом году основой темой станет цветок герберсяська (гвоздика луговая).
«Для всех гостей мероприятия организована обширная праздничная программа — каждый сможет познакомиться с многообразием культуры удмуртского народа», — говорится в сообщении.
Фестиваль откроет театрализованное шоу. Одновременно откроются различные тематическое площадки.
Так, на празднике будет работать площадка «Эктон луд» (Танцевальная поляна), где можно будет выучить удмуртские и финно-угорские танцы. На площадке «Усточикар» лучшие мастера республики презентуют свои работы. Артисты подготовят концертную программу «Жингрес возьвыл» (Звенящий луг), а для детей будет работать игровая площадка «Шудон азбар». На фестивале традиционно состоятся силовые состязания для мужчин — «Батыр шудонъёс» (Богатырские игры).
Важнейшим моментом праздника является площадка «Мудор» — ритуальное освящение каши жрецами. Попробовать различные блюда национальной кухни и познакомиться с культурой удмуртов, проживающих в различных районах и регионах, можно будет на гостевых подворьях — «Кунокуа».
Программу праздника завершит вечерняя молодежная музыкально-танцевальная конкурсная площадка «Шундэктон».
Напомним, Гербер — национальный удмуртский праздник, до революции отмечавшийся обычно весной (после окончания сева) или летом (перед началом сенокоса). С 1992 года Гербер стал общереспубликанским праздником, а с 2015 года он проводится также и в Москве.
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